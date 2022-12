'Mañaneros' dicen que venderán todos los días hasta el 6 de enero en dos centros comerciales

Al ser tantos no pudieron entrar todos en uno solo de los centros de venta, por eso se repartieron entre ambos.

Otro de los 'mañaneros' coincidió con que tienen autorización, pero dijo que solo para comerciar en los pasillos de esos lugares , no en las tiendas.

Sobre el llamado que les hicieron los vendedores de la Feria de Barrio Lindo para formalizarse, el 'mañanero' respondió que "ahorita es difícil", porque no hay un solo lugar que cobije a los dos mil miembros de esta asociación. "Son muy pequeños y no queremos separarnos porque somos una asociación y tenemos una cabeza. Además, lejos de la feria no nos conviene", acotó.