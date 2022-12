‘Mañaneros’ y ambulantes invaden espacios y nadie les pone un freno

Ante la presión y persistencia de los vecinos de cuatro distritos, efectivos policiales y gendarmes municipales custodiaron el camellón del cuarto anillo e ingreso a la avenida Cumavi, para evitar el asentamiento de los comerciantes conocidos como ‘mañaneros’, en los alrededores de la Feria de Barrio Lindo.

Desde la medianoche del miércoles, los vecinos también hicieron vigilia, luego de que no llegaran a un acuerdo sobre alternativas de espacios para estos vendedores de ropa y otros artículos.

En respuesta, desde primeras horas de la mañana de ayer, los ‘mañaneros’ rompieron los candados de la Terminal de Carga de Guaracachi, de la Ferroviaria Oriental (FO), y se asentaron a lo largo de los rieles del tren, poniendo en riesgo sus vidas y avasallando un predio privado.

Según Juan Carlos Nina, vocero de los distritos municipales 2, 3, 6 y 7, les llamó la atención la decisión, pero ya suponían que pasaría algo así. “Habíamos visto que ese espacio (de FO) era grande, pero concluimos que no era conveniente ofrecerlo porque estaba fuera de norma, además de que era privado. Es otro avasallamiento que repudiamos, ya que muestra la verdadera conducta de sus dirigentes, que siempre han estado incurriendo en delitos penales, más que en faltas”, dijo Nina.

La mayoría de los ‘mañaneros’ permaneció en el lugar hasta las 10:30; sin embargo, según evidenció EL DEBER, algunos permanecieron en los alrededores hasta el final de la tarde.

Además del lío de los mañaneros, la capital cruceña tiene los mismos problemas de anteriores gestiones, a pesar de las inversiones en nuevos mercados. El panorama de los ambulantes en las aceras persiste en los antiguos centros de abastecimiento La Ramada, Los Pozos y Abasto.

La concejala del Movimiento al Socialismo (MAS), Rosario Callejas, dijo que da mucha pena y tristeza que sus “hermanos gremiales” estén pasando por todo eso cuando la Navidad está encima, ya que el sector siempre aguarda fin de año para ganar unos pesos.

“Es lamentable que esto se hubiera hecho político, también es doloroso verlos en ese lugar, abrieron los candados para entrar, arriesgando sus vidas por la desesperación, porque el banco no perdona”, lamentó, y dijo que los convocaría a una reunión para buscar una manera de ayudarlos.

Según Callejas, los comerciantes no pretenden quedarse todo el tiempo, sino por esta fecha. Sobre las alternativas que les ofrecieron, de ubicarlos en dos centros comerciales aledaños a Barrio Lindo, o en el cambódromo, la concejal dijo que “los hermanos gremiales no son ovejas para alzarlos y decirles dónde van a trabajar”, y que hay que darles las condiciones y ayudarlos, para que no ocurra como en La Ramada Nueva, donde “se comieron sus capitales porque no había venta”.

El concejal de Demócratas, Manuel Saavedra, dijo que el derecho al trabajo, que es algo sagrado a lo que tienen derecho todos los ciudadanos, no puede estar por encima del cumplimiento de la ley, base fundamental para el funcionamiento de las ciudades.

“Lamentablemente, hay dirigentes que por padrinazgo político creen que están por encima de la ley, por encima del bien y del mal. La justicia tiene que actuar para que esto se acabe y la ciudad empiece a ordenarse”, respondió.

Saavedra aseguró que el rechazo a las alternativas de espacio sugeridas y a una solución tiene un trasfondo, “el negocio”.

De darse el traslado al cambódromo o a un área privada, según Saavedra ya no habrá el cobro del sitiaje. “Calculen entre Bs 2 y 10 por cada ciudadano que vende en esos lugares, es mucha plata la que genera a diario y lógicamente no quieren que ese negocio se termine”, dijo.

El concejal de Demócratas recomendó preguntar a los dirigentes de los ‘mañaneros’ explicar a quiénes se paga el sitiaje, hacia dónde va ese dinero. “Y por información que tenemos, los dirigentes lo distribuyen como ven conveniente. En algunos casos, parte de ese dinero va para autoridades que no hacen su trabajo”, aludió.

Daniel Fernández, uno de los ‘mañaneros’, dijo a EL DEBER que son alrededor de dos mil a dos mil quinientas personas, todos de la asociación liderada por René Troncoso, y que el único pago que hacen es de un sitiaje, pero aseguró que no pagan por feria. “Es mentira, incluso dijeron que estamos loteando, pero es falso, la prensa tergiversa la información, por eso no la quieren, porque dice lo que le conviene, no lo que es real”, cuestionó.

Reconoció que están informados que el lugar donde se asentaron ayer es un predio privado, pero argumentó que tuvieron que hacerlo porque nadie les dio solución. “Nos buscamos la vida. No es que queramos quedarnos aquí, es peligroso, la gente corre riesgo. Es una forma de presionar, o de que vean dónde ubicarnos. La gente está muy molesta”, dijo.

Fernández fue uno de los pocos que quiso dialogar con la prensa, afuera del predio de la FO, ya que los ‘mañaneros’ cerraron el ingreso a los medios de comunicación, mientras que Troncoso los evadió durante el tiempo que permaneció en el lugar.

En cuanto a las propuestas de ser movidos al cambódromo o a dos centros comerciales privados por la zona, argumentó que lo que pretenden con esas alternativas es dividirlos, desaparecerlos.

“El cambódromo es sumamente lejos. Nosotros solo vendemos dos días a la semana, tres horas cada día, en qué afectamos. No entiendo la maldad de estos dirigentes con la gente humilde que apenas gana el pan de cada día”, lamentó, y aseguró que si toca enfrentarse o morir por sus fuentes de trabajo, así será. “A eso nos obligan”, finalizó.

Callejas insistió en que no se trata de un capricho, y que es imposible que los concejales que cuestionan lo entiendan porque no han pasado por las necesidades de los gremiales. “Sufrimos para lograr el pan de cada día, los concejales tenemos sueldos seguros, no nos han descontado los 36 días de paro, en cambio los gremiales fueron perjudicados, que se pongan la mano al pecho”, dijo.

Saavedra llamó a los propietarios del predio ocupado a que actúen de manera inmediata para sentar un precedente, ya que no se pueden invadir las áreas “como les da la gana”. Dijo que hace un par de días ya sentó denuncia contra los que avasallan espacios públicos, y que espera que avance, y que se llame a Troncoso para que declare y que los conflictos de este tipo se terminen.

La FO emitió un comunicado oficial lamentando la invasión de la Terminal de Carga de Guaracachi, que comprometió la continuidad de las operaciones del Servicio Público Ferroviario y que además puso en riesgo la vida de los trabajadores y de los mismos comerciantes.

De acuerdo al documento, el hecho es un atentado contra la seguridad de los transportes, por lo que Ferroviaria Oriental realizará las acciones legales ante las autoridades pertinentes y, “dada la gravedad del hecho, solicita a las mismas la intervención inmediata para garantizar la continuidad de las operaciones ferroviarias, a fin de no poner en riesgo la vida e integridad física de las personas”.

Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) explicaron que el tren es una vía más de conectividad y transporte de la producción, ya que en Puerto Suárez, frontera con Brasil, existen industrias importantes, que son las procesadoras de soya.

“Allá se realiza todo el proceso industrial para poder exportar aceite, torta de soya. Y es vital que pueda tenerse la vía expedita, y no generar acciones delincuenciales, al lotearlas y trancarlas para que las locomotoras no pasen”, criticó el presidente de la entidad, Oscar Mario Justiniano.

Vecinos molestos

Juan Carlos Nina, el vocero de cuatro distritos inicialmente involucrados en el desalojo de los ‘mañaneros’, informó que también se ha sumado el distrito municipal 5, donde se ubica el cambódromo.

Según Nina, si bien al principio se ofreció a los ‘mañaneros’ el cambódromo como una alternativa, los vecinos de esta zona se oponen a refugiar a estos feriantes.

Anunció que como vecinos ya se encuentran coordinando el tema, y aseguró que será manejado a nivel de Municipio para tomar acciones en contra de los avasallamientos en diferentes lugares.

“Tenemos dos en la avenida principal (Cumavi), con el tema de la ropa usada, y también de la plaza principal de la Villa Primero de Mayo”, dijo.

El vocero indicó que es tiempo de que los comerciantes tomen conciencia, y que en enero se implementará una mesa de trabajo para abordar esa problemática.

Rechazó rotundamente que el Gobierno Municipal tenga que ceder espacio en desmedro de los vecinos.

“Ya basta de darles la dotación o de construirles mercados, ellos tienen que hacer sus emprendimientos, pagar y poner de su plata para acceder a un espacio donde puedan desarrollar sus actividades. No vamos a permitir más eso”, advirtió.

También criticó que, en el caso de los ‘dirigentes de los mañaneros’, durante 15 años no tuvieron la capacidad de llevar la gente a un centro comercial con todas las condiciones necesarias. “Les conviene más sacar plata y vivir de lo que esa gente paga, no encontramos otra explicación”, apuntó.

Juan Carlos Nina aseguró que con los desalojos no buscan la confrontación, pero insistió en que Santa Cruz de la Sierra debe ordenarse y ser una ciudad ejemplo para Bolivia.

Lamentó la falta de acciones de parte de las tres instancias de Gobierno, ya que no trabajan de forma concurrente, y cuestionó que la Alcaldía cruceña recién se movilizara ante la molestia y persistencia de los vecinos.

“A la Alcaldía no le quedó más que darnos la razón porque estábamos exigiendo el cumplimiento de las normas municipales. Si no nos hubieran hecho caso, la imagen del alcalde estaría peor”, argumentó.

Nina cuestionó la “interpretación manipuladora” de la norma, ya que los comerciantes hablan de la Ley 136, que se aplica en mercados, pero dijo que lo indicado es el Reglamento Municipal 050/2004, aplicable a este tipo de ferias itinerantes, o temporales, que no pueden estar por años.

“Están queriendo interpretar la norma a su conveniencia. Las ferias no dan legalidad para asentarse en avenidas, además la norma dice claramente que no pueden perjudicar el tráfico vehicular.

El vocero aseguró que los vecinos no claudicarán en sus demandas, porque están empoderados en los diferentes distritos, “seguiremos con la vigilia para evitar el asentamiento porque solo exigimos el cumplimiento de la norma”, dijo, y exhortó a los concejales a seguir el ejemplo, contrariamente a lo que vienen haciendo, sobre todo los afines al sector gremial, como Callejas y José Quiroz.

