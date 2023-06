Mantienen 20% de contraparte: Gobernación entregará este viernes la carta de compromiso para la construcción del tramo carretero Okinawa-Los Troncos

Transporte advierte con bloqueos en el Norte Integrado y la Chiquitania



Bismarck Daza, secretario General de la Federación de Transporte “16 de noviembre”, informó a EL DEBER que si la carta de priorización para la construcción de la carretera Okinawa-Los Troncos no llega hasta el viernes 30 de junio, los transportistas federados ingresarán en un bloqueo desde las 0:00 del lunes de 3 de junio.



Estos bloqueos serán instalados en el Norte Integrado, que cortará la ruta a Cochabamba, y en la zona de la Chiquitania, hasta obtener una respuesta hacia sus demandas.



“Lamentamos la posición, aunque si la carta llega suspendemos las medidas hasta que tengamos una carretera en buen estado”, dijo en la entrevista.



Consultado si esperan que la Gobernación aporte un 30% o 20% del financiamiento, Daza respondió que el financiamiento de contraparte no es de importancia para el sector, puesto que lo interesa es que se dé una vez por todas la viabilidad al proyecto y no se continúe dilatando esta obra.



“A nosotros el tema del porcentaje no nos interesa, son ellos los que van a aportar. Se ha ido dilatando hace un año y medio, esperamos una pronta solución”, matizó.