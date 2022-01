Manuel Saavedra: "Nadie dijo nada (sobre ítems fantasmas), todos miraban a otro lado para recibir favores del Ejecutivo"

Escucha esta nota aquí

El concejal de Demócratas, Manuel 'Mamén' Saavedra, acudió este lunes a la Fiscalía para presentar su declaración en relación a la denuncia en su contra por el supuesto desvío de recursos públicos para la campaña electoral de Roly Aguilera.

Saavedra negó desvíos de recursos para costear la campaña de Roly Aguilera. "Es falso, han hecho una denuncia sobre algo falso y eso no está bien. La campaña fue transparente y todo está descargado ante el Tribunal Supremo Electoral. Ya los temas políticos de querer aprovechar situaciones para distorsionar la verdad, en su momento se va a aclarar", dijo.



También reiteró que asistirá a la justicia las veces que sea convocado.



Ítems fantasmas

A la salida del Ministerio Público, el concejal también se refirió al caso de los ítems fantasmas en la pasada gestión del Gobierno Municipal.

Dijo que, durante la gestión del alcalde Percy Fernández y de Angélica Sosa, como presidenta del Concejo, no existía ningún tipo de fiscalización en el legislativo municipal. "Nadie dijo nada (sobre los ítems fantasmas o hechos irregulares), todos miraban a otro lado para recibir favores del Ejecutivo", expresó el concejal de Demócratas.

Saavedra recordó que en 2012 él fue cesado de sus funciones junto a otros seis concejales. "No es por nada que, a partir del 2012, se inicia una de las gestiones más corruptas que ha tenido la historia de nuestro municipio, se tomó el Concejo Municipal a cambio de pegas", aseveró.

La crítica del concejal se extiende hasta el actual alcalde Jhonny Fernández, pues indica que, hasta el momento, el Ejecutivo municipal no ha colaborado a la comisión del Concejo Municipal que investiga el caso de los ítems fantasmas. Asegura que el Ejecutivo se niega a entregar la información requerida.

"No ha llegado ni una hoja, es una información disponible pero no hay voluntad. ¿A quién se está protegiendo, por qué no hay interés de que esto se esclarezca?", pregunta Saavedra.

