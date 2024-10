Marcha chiquitana: aparece alcalde ignaciano y dan ultimátum a Gobernación y Gobierno central

Hasta mediodía de este sábado, el alcalde no había visitado a los marchistas, pero luego de un ultimátum apareció y se sentó con ellos para abordar uno de los temas más álgidos del pliego petitorio, además de salud, educación, infraestructura, etc.

Suárez informó que, si bien hasta la noche de este 26 de octubre aún no se instaló la mesa técnica sobre el avasallamiento de los interculturales, está previsto que suceda el lunes 28, pero antes están mandando la convocatoria al INRA, ABT, Fiscalía y Policía, para proceder a un desalojo real, y no como se ha venido haciendo hasta ahora, ya que no se han demolido del todo las precarias viviendas en la zona.