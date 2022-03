Marcha del 8M logró concretar una audiencia pública con el Concejo para tratar la violencia hacia la mujer

Escucha esta nota aquí

Una marea feminista se manifestó este martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el centro de la ciudad de Santa Cruz. Alrededor de 400 mujeres y activistas protestaron en contra de la violencia machista y exigiendo equidad de derechos y justicia. La manifestación llegó hasta las puertas del Concejo Municipal, donde las autoridades no accedieron a realizar una audiencia pública en ese instante y en consecuencia se procedió a pintarrajear el edificio.

Según Christian Égüez, activista del colectivo feminista la Pesada Subversiva, las mujeres llegaron al Concejo para exigir respuestas sobre el proyecto de ley de alerta contra la violencia hacia la mujer, pero se encontraron con un agasajo que estaban realizando las autoridades y no quisieron salir a dialogar. Dijo que utilizaron a la concejala Lola Terrazas como distracción para que puedan escapar de la manifestación.

“Se encontraban celebrando el Día Internacional de la mujer con refrigerio y música, esa es la mentalidad con la que retrata la institución cruceña al día de la mujer, mientras las mujeres y organizaciones feministas, en realidad estábamos afuera protestando por derechos y temas que el municipio no abarca. Los concejales huyeron, no quisieron hablar y dialogar, utilizaron a la concejala Lola Terrazas como distracción para huir y no atender la protesta”, señaló Égüez.

En un intento para suavizar la protesta, Terrazas salió a dialogar y propuso que este viernes 11 de marzo se realice una audiencia pública para tratar los temas de interés. Las manifestantes querían que la reunión se lleve a cabo en ese mismo instante, pero al final accedieron a la oferta de la concejala.

“Querían tumbar la reja, que la audiencia pública se lleve a cabo en ese mismo instante... Eso es imposible, imposible abrirles la reja, estaban enardecidas y molestas, imposible abrir audiencia pública en ese momento porque hay un procedimiento regulado por norma (…) nos dimos cuenta que eran inútiles los esfuerzos de hacernos escuchar y por eso nos retiramos a realizar nuestras actividades. A mediodía, saliendo, nos dimos cuenta que habían dañado la fachada principal de nuestra infraestructura”, relató Terrazas.

El concejal Juan Carlos Medrano expresó su molestia por los daños causados al edificio municipal a través de un video que publicó en la plataforma Tiktok, en el cual condena los actos de las feministas.

“No podemos tolerar ni justificar bajo ningún punto de vista estos actos vandálicos. Está bien que peleen por derechos ,que defiendan las libertades, pero no podemos caer en vandalismo. Esto es un delito. Invitamos a todas las personas a que presenten proyectos de ley, pero que no vengan a hacer actos vandálicos”, dice Medrano en su publicación de Tiktok.

A lo que Égüez le responde y lo califica de “hipócrita y descarado”, debido a que prestar más atención a las paredes pintadas que al motivo del encuentro es tratar de invisibilizar la lucha feminista, que solo pretende conseguir una sociedad más justa y libre de violencia contra las mujeres.

“El concejal Medrano se atrevió a ningunear la marcha y esos son los mecanismos que usa la institución cruceña para desarticular el movimiento. Que el concejal Medrano, que es un empleado público, se queje de los grafitis y del empapelado del edificio que es de uso público, es una hipocresía y es un descaro total”, agregó Égüez.

La audiencia pública se llevará a cabo este viernes a las 9 de la mañana en el Concejo Municipal. Éguez convoca a todas las mujeres y activistas de colectivos feministas a participar del encuentro para que sea una audiencia con movilización.

“Si no hay respuesta o un avance con las solicitudes, la movilización se encargará de tomar otras medidas porque estamos en un momento de emergencia, realmente crítico para los movimientos feministas y de personas diversas que necesitan ser escuchadas”, agregó el activista.

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal, Israel Alcócer, manifestó que en el transcurso de la jornada se dará una posición como Concejo, rechazando la actitud de las feministas contra los bienes públicos. Además, indicó que el pintado del edificio pintarrajeado se hará durante el fin de semana.