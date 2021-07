Marcha indígena abre un tenso 'Congreso por la Tierra'

Escucha esta nota aquí

Arropados por la bandera de la provincia Velasco y envueltos en aplausos, la Central Indígena Chiquitana recorrió la plaza principal de San Miguel de Velasco para participar en el 'Congreso por la Tierra'. El municipio recibe a autoridades departamentales, municipales, productores y representantes indígenas para debatir las acciones en defensa de la tierra. Sin embargo, las agresiones previas empañaron el inicio de la cita.

El cacique general de San Antonio del Lomerío, José Antonio Pocica tiene una postura firme. "Basta de atropellos de gente que está entrando sin permiso. Pedimos respeto por nuestras tierras", señala y resume el sentir de muchos habitantes de la Chiquitania.

Ronald Zeballos representa a la central indígena de San José de Chiquitos, uno de los municipios más afectados por los asentamientos. "Nuestra lucha es por tierra y territorio", defiende y agrega que no es solo la propiedad de un espacio, sino también una forma de vida. "Las resoluciones del INRA nos han limitado a comunidades reducidas y sin tierra", manifiesta con pesar.

El secretario de Desarrollo económico de la Gobernación de Santa Cruz, Luis Fernando Menacho, adelantó el eje principal que se analizará en el congreso. La dotación de tierras para los indígenas del lugar debe ser la prioridad. Además, pedirá la realización de una auditoría para conocer la realidad de los numerosos asentamientos en la región.

Lázaro Tacoó participó durante mucho tiempo como representante de la Cidob. Ahora apoya ala Organización Indígena Chiquitana (OICh). Es uno de los que mejor conoce la problemática de la tierra y asegura que son más de 1.400 asentamientos en los últimos 14 años.

Asimismo, se dio a conocer que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho presidirá el congreso que, según él mismo plantea, quiere escuchar de la propia voz de los indígenas y autoridades municipales la problemática que viven. Para la máxima autoridad del departamento, el congreso ha generado un "expectativa grande del pueblo".

Instantes antes de que de inicio el encuentro, Camacho apunta a la "incomodidad del centralismo de ver esa unidad que se ha generado" en San Miguel de Velasco.

Es el alcalde de San Rafael de Velasco, Jorge Vargas, quien clama por la unidad para defender y "cuidar nuestras áreas protegidas, nuestra biodiversidad, nuestros bosques; y lo vamos a hacer".

Vargas sintetizó el pedido de los pueblos chiquitanos. "La tierra tiene que ser primero para los del lugar", es la máxima. Reconoce que también se puede atender los asentamientos, "son bolivianos" aseguró, aunque establece un sistema para la dotación de tierras.

"Tienen que ser escalonados, humanizados, (ahora) no le dan camino, no le dan agua, no saben donde están las comunidades", señala el alcalde de San Rafael.

