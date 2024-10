Marcha indígena da ultimátum al alcalde ignaciano; nadie toca el avasallamiento en Bajo Paraguá desde 2021

Tres años después, con un censo de por medio, y a pesar de las denuncias y las notificaciones por los desmontes e incendios, en vez de revertirse el daño, el avasallamiento ha crecido y apunta a consolidarse, ante la inacción de las autoridades a cargo, la Alcaldía de San Ignacio de Velasco y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT), ya que el INRA en su momento aclaró públicamente que no existían dotaciones en esa área protegida de un millón de hectáreas.

Lordy Suárez, cacique de San Simón y vocero de la marcha, la primera netamente chiquitana, lamentó que hasta el mediodía de este 26 el edil no apareciera, y dijo que la gente está molesta, al punto de de ponerle plazo hasta las dos de la tarde, o tomarán otras medidas.

"No han aparecido, ni la ABT, ni el alcalde, ni el Agroambiental, ni el INRA, ni Fiscalía", dijo Suárez, mientras remarcó la importancia, especialmente, de la presencia del alcalde ignaciano.

"En el tema de los avasallamientos, es él quien debe activar los mecanismos. de la Alcaldía. Tenemos información que está aquí en San Ignacio, y no vino; ya la gente se molestó en el cuarto intermedio, y si no llega a las dos de la tarde, para de una vez ir punto por punto dando las soluciones, tomaremos otras medidas", dijo.

Suárez recalcó que, si bien Bajo Paraguá también es reserva forestal, que compete a la ABT, el alcalde es quien tiene la llave porque no se puede tocar un tema tan sensible y multidisciplinario si no está el principal actor del hecho. "El nombre lo dice todo, es área protegida municipal".