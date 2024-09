Marcha multisectorial en Santa Cruz cierra con llamado a la unidad y exige soluciones inmediatas al Gobierno

El transporte pesado, representado por el dirigente Juan Yujra, también se hizo presente en la movilización y destacó la gravedad de la situación económica. "No hay trabajo, no hay diésel, la canasta familiar sigue subiendo. Esta no es una lucha de un sector, es una necesidad de todos los bolivianos", dijo Yujra, quien además criticó la gestión gubernamental del Censo, señalando que "nos robaron habitantes".



El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, elogió la unidad de los sectores en la protesta y adelantó que las movilizaciones continuarán si no se atienden las demandas. "Ya no hay diésel, ya no hay dólares, y tampoco tenemos salud. Esta es la verdadera unidad que necesitábamos", expresó Anzoátegui.