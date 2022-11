Marchistas y encapuchados del MAS atacaron las vigilias y la Policía gasificó en el día 21 del paro por el censo 2023

Violencia, eso fue lo que generó la marcha de grupos afines al Movimiento Al Socialimos (MAS) a su paso por las principales arterias del centro de la capital cruceña. Los policías, utilizando agentes químicos, dispersaron a los vecinos, pero no intervinieron cuando los marchistas agredieron a un equipo de prensa.

Ante este acto de violencia, lo que repudian los vecinos, la dirigencia de la prensa y los líderes cruceños que enarbolan la lucha por el censo en 2023 es que la Policía no intervino. Cuando lo hizo fue para lanzar gas lacrimógeno a los vecinos.

"Es reprochable que la prensa esté agredida, amedrentada. Nosotros condenamos estos hechos de violencia. Ojalá el Gobierno pare las represiones, haga una lectura correcta, porque esta confrontación no nos va a llegar nada ", señaló el rector de la Uagrm.

Por su lado, el gobernador cruceño dijo: "Si quiere detenerme, hágalo. Pero no lastime a mi gente, no lo haga lastimando a mi pueblo. No sea cobarde".