María Galindo es declarada persona no grata por sus agravios durante el Carnaval

“Con voto de seis miembros, en el pleno del Concejo, ha sido aprobada la resolución que declara persona no grata a María Galindo por sus agravios y falta de respeto a nuestros símbolos. No vamos a dejar que las declaraciones agresivas a nuestros símbolos queden en la impunidad”, enfatizó.

“Yo sé que los cruceños dicen que aman su escudo y no sé qué más, pero ¿acaso no estamos en la hora de preguntarnos quiénes somos, no es hora de preguntar de dónde vienen los símbolos y qué simbolizan? Si a mí me preguntan qué simboliza este escudo: yo le diría que simboliza una visión propia y totalmente colonial, porque es una copia de Castilla. Este escudo es un escudo colonial vacío y triste para Santa Cruz”, comentó.