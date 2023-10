Marinkovic ve a Santa Cruz “paralizada por el miedo”, sin líderes y con ausencia política

El ex presidente del Comité pro Santa Cruz, Branko Marinkovic (2007-2009), realizó una radiografía de la situación de la institucionalidad cruceña y concluyó que la misma está “paralizada por el miedo” a la persecución judicial del Gobierno central, sin un liderazgo ni protagonismo político a nivel nacional y abandonada por sus parlamentarios.

El ex líder cívico y ex ministro en el gobierno de Jeanine Áñez, hizo un recorrido por todas las instituciones cruceñas, principalmente la Alcaldía, la Gobernación y el Comité pro Santa Cruz y las entidades que la conforman. Vio debilidad en todas ellas, una ausencia notoria de liderazgo y una falta de coordinación en el trabajo que deben realizar.

Considera que lo mismo pasa con la Gobernación, que no termina de ponerse de acuerdo para asumir un rol protagónico. Lamentó que por esa conducta, el departamento más grande de Bolivia no haya tenido representación en la reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) que se realizó esta semana en la ciudad de La Paz.

“La Gobernación también debería tener una línea que sea más coherente y decir vamos a mandar a tantos representantes a esta reunión (CNA) y vamos a tomar decisiones. Creo que eso sería lo más responsable, en todo caso, y no actuar solo políticamente y decir: ‘no fue el gobernador porque no lo dejaron’. Santa Cruz no se puede quedar sin representación”, protestó Marinkovic.