Mario Aguilera asume como gobernador suplente de Santa Cruz

En una rápida sesión que no duró más de cinco minutos, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Zvonko Matkovic Ribera, posesionó a Mario Aguilera como gobernador suplente de Santa Cruz. La posesión se realizó en cumplimiento de una sentencia constitucional que determina que Aguilera debe asumir el cargo mientras Luis Fernando Camacho esté detenido preventivamente.

"Se equivocó el señor gobernador electo (Luis Fernando Camacho), yo de traidor no tengo nada, ni de títeres, ni de cobardes, ni de irresponsables, yo voy a cumplir con las funciones que el cargo me demanda, para las que él y yo asumimos compromiso con nuestro pueblo", afirmó.



Aguilera también se refirió a la renuncia de los secretarios y funcionarios, afirmando que hasta el momento no tiene conocimiento de las mismas.