Mario Aguilera busca revisar los resultados del censo y ajustar las cifras

La Asamblea de la Cruceñidad, convocada por el Comité pro Santa Cruz, se convertirá en el escenario para revisar los cuestionados resultados del censo, este martes 3 de septiembre. Mario Aguilera, gobernador en ejercicio, confía en que esta instancia tomará las decisiones necesarias para abordar las inquietudes ciudadanas en Santa Cruz.



Este lunes, un día antes del encuentro, Aguilera indicó que la Gobernación ha solicitado información al Instituto Nacional de Estadística (INE), al Servicio de Registro Cívico (Sereci) y al Tribunal Supremo Electoral para verificar los datos y definir zonas específicas para un análisis detallado. La meta es reforzar el rechazo a los datos del INE y ajustar las cifras a la realidad.



La nueva evaluación estadística contará, según Aguilera, con la participación de los 54 municipios, las dos autonomías indígenas, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y el Instituto Cruceño de Estadísticas (ICE). Aguilera subrayó que, tras la publicación oficial de los datos, se han realizado reuniones de emergencia y encuentros técnicos con diversas instituciones cruceñas, aunque algunas no estuvieron presentes.



El gobernador afirmó que las acciones actuales se basan en datos oficiales, como nacimientos y defunciones, que indican una población mayor a la reportada en el censo. Además, se está recopilando información adicional sobre el flujo migratorio interno, que según el INE, muestra un saldo positivo para Santa Cruz de más de 400.000 personas.



La Gobernación también ha proyectado el crecimiento poblacional basándose en datos históricos y en el aumento de medidores y consumo de energía eléctrica hasta 2023. Aguilera cuestionó los resultados preliminares, preguntando: “¿Si no somos nosotros, los seres humanos, quienes consumen energía, quién lo hace?”



El gobernador criticó el impacto negativo del censo en los municipios cruceños y la Uagrm, dado que la coparticipación en tributos nacionales no se ajusta a la población real.



“Haremos este trabajo con responsabilidad y con la convicción de que nuestra realidad es mucho más dinámica que lo que muestran los resultados. Invitamos a todas las entidades a unirse a esta defensa de cada uno de los bolivianos que vivimos en Santa Cruz y tenemos derecho a ser contados”, añadió Aguilera.