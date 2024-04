Mario Aguilera no comparece ante la ALD por Piso Firme; considera que no tiene potestad para convocarlo

El gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Aguilera, no asistió este miércoles a la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) donde estaba convocado para informar sobre las acciones que desarrolla el Ejecutivo Departamental en relación a la comunidad Piso Firme, territorio en disputa con Beni.



La sesión ordinaria 296° de la Asamblea estaba convocada para las 11:00 de este miércoles 17 de abril en el hemiciclo departamental. Aguilera había sido citado la tarde del martes.



En lugar de asistir, Aguilera envió una carta a la Asamblea Departamental en la que asegura que la misma no tiene la atribución de convocarlo a rendir informe, sino que solo puede hacerlo con los secretarios.



En la misma línea, el asesor general de la Gobernación, Luis Fernando Roca , quien también fue convocado un día antes a la Asamblea y no asistió, señaló que ya se había informado a la Asamblea sobre las acciones que se están llevando a cabo en relación a Piso Firme, y que por lo tanto su presencia era innecesaria.



Roca también cuestionó la legalidad de la convocatoria, alegando que el Estatuto Autonómico Departamental y el reglamento de la ALD no establecen que el gobernador pueda ser convocado de forma directa por la Asamblea para rendir cuentas.