Mario Aguilera: "No soy traidor ni cobarde, si el gobernador (Luis Fernando Camacho) renuncia, me voy con él"

"Prefiero no adelantarme. Esperemos que la sala actúe en justicia y en consencuencia. Hay presiones de todo tipo, internas, externas y de todos lados y uno no es más que una persona, un funcionario público más", remarcó Aguilera.

Sin embargo, reveló que la situación en la que se encuentra no es nada agradable y es más la visualiza en tres escenarios. "Es una situación tan difícil. Prefiero no adelantarme al fallo de la sala, sin embargo la situación es esa; asumir, irme preso o renunciar, que sería el tercer escenario. Sin embargo, quiero dejar en claro que, si el gobernador renuncia, me voy con él, automáticamente", subrayó Aguilera, a tiempo de indicar que "no es cobarde ni traidor".