Mario Aguilera: "No voy a hacer una cacería de brujas en la Gobernación"

El gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Aguilera, quien se encontraba ausente de los medios desde el pasado viernes cuando asumió el cargo en suplencia del gobernador electo Luis Fernando Camacho, reapareció este martes en una entrevista con un medio digital.



En su conversación con la periodista Maggy Talavera, Aguilera se refirió a su gestión, las renuncias de funcionarios de Creemos, la relación con el gobernador electo Luis Fernando Camacho y los temas prioritarios para el departamento.

A continuación, le presentamos algunos de los fragmentos más relevantes de la entrevista:



-¿En qué despacho va a trabajar como gobernador en ejercicio?

Voy a trabajar en el despacho de la Vicegobernación, que es el que me corresponde y desde aquí lo vamos a hacer. No es una complejidad ni una dificultad para nadie, es el espacio en el que yo me siento cómodo, algo más de dos años estoy desarrollando mis funciones acá. Y estamos a dos pisos del despacho del gobernador, que es donde se maneja toda la parte documental, correspondencia, convenio, etcétera. Entonces no hay ningún inconveniente para mí y tampoco para las funciones o los funcionarios del despacho del gobernador.



-¿Cómo está funcionando la gestión?

Después del viernes ha sido intenso, porque entendemos el tamaño de la responsabilidad, entendemos también las dificultades que se están atravesando ahora en el departamento y en el país. Y nosotros queremos convertirnos en una fuente de solución o de propuesta de solución, más que traerle nuevas preocupaciones a la ciudadanía.



-¿Qué ha pasado con las renuncias de funcionarios de Creemos?

En total, las renuncias hasta el viernes eran 22 renuncias, que incluye secretario, directores, asesores, subgobernadores. Eso es lo que ha llegado hasta mi despacho.

Son ocho las secretarías de la Gobernación. Tuvimos siete renuncias y con un par de ellas estamos conversando porque no se puede dejar acéfala la secretaría, no se pueden abandonar las responsabilidades porque un secretario, en el caso de estas dos personas que estoy hablando, tienen la firma delegada del gobernador (...) Entonces, con esas personas estamos conversando y yo debo reconocer que ellos, en total conocimiento de estas condiciones, han abierto la posibilidad de que sigamos trabajando hasta que se dé solución a este tema, que es básico e importante, para seguir trabajando y que no se detenga el honrar los compromisos que tiene la gobernación prácticamente de inmediato.



-¿Van a volver a la gobernación las personas que fueron despedidas por su relación con usted?

Sí, hemos estado conversando con algunas personas que han sido sujetos de ese abuso, de ese maltrato. Y no solo los valoro como personas, que los conozco desde hace tiempo, como el caso de Lidia Mayser, desde el Comité Cívico, que la conozco muy bien. Conozco su compromiso, conozco su temple, conozco el cariño que tiene por la función que estaba desarrollando. Y hoy no sé si es una infidencia, pero yo conversé con ella ayer y me dice que ya tiene un trabajo que está relacionado cabalmente a lo que hacía en la Gobernación. Sin embargo, no me cerró la puerta. Entonces estamos trabajando en recuperar esos perfiles de personas probas que cumplían efectivamente sus funciones en la Gobernación para que vuelvan a reforzar este equipo.



-¿Cómo va a ser la relación con Creemos?

La relación con Creemos va a ser la misma relación que yo debo tener con todas las autoridades a nivel nacional, departamental y municipal. Los políticos, la ideología o el credo, como quieran llamarlo, hay que dejarlo a un lado. Aquí hay que coordinar y trabajar de manera eficiente en favor de la ciudadanía.

-¿Cómo será su relación con Luis Fernando Camacho?

Yo no tengo ninguna dificultad personal con Luis Fernando. No importa lo que él haya dicho equivocadamente de mí porque estoy seguro que lo mal informaron y puede reaccionar de muchas formas. Yo no voy a entrar ni al calificativo ni a los improperios. Yo voy a visitar al gobernador electo de Santa Cruz, para el que yo fui su jefe de campaña y fui su compañero de fórmula, las veces que haga falta para conseguir hablar con él. Yo no tengo una dificultad personal con Luis Fernando Camacho. Yo soy gobernador en ejercicio temporalmente hasta que él vuelva a sentarse en su silla. Eso para mí está claro.



-¿Habrá auditoría?



La auditoría se hace de oficio y en este momento se está desarrollando una que es un informe de confiabilidad institucional. Este informe lo que hace es evaluar una vista panorámica, un escenario global que pudiera identificar dificultades tanto administrativas como operacionales dentro de la gestión y ahí es donde debería entrar ya una autoría puntual, precisa.

Ahora también hay una suerte de denuncias que se han conocido por los medios que ameritan pues la atención, la desaparición de la computadora, ahora robo o hurto dentro de la Gobernación, etc., necesitan un proceso puntual y eso se va a hacer. Vamos a identificar cuáles son los espacios donde tenemos que hacer una auditoría puntual, profunda. Y una de ellas, para tranquilidad de la gente, va a tener que ver con recursos humanos.

Yo no voy a hacer una cacería de brujas aquí ni una masacre blanca. No tengo yo ni tiempo ni cabeza para esas cosas.

-¿Cuándo presentará su gabinete?

Esta semana vamos a tener el gabinete, si es al 100% genial, si es al 90% también es genial, si es al 80% nos sirve, porque no vamos a solicitarle a una persona que cubra un espacio, vamos a solicitarle a un profesional que venga a servir con compromiso a su pueblo.

Yo creo que hasta el viernes voy a presentar el gabinete, Dios quiera, y nos dé la luz y la guía suficiente para identificar a cada una de las personas que va a ser parte del gabinete departamental.



-¿Qué temas son prioritarios para usted?

Existen temas que son irrenunciables para la región, que van más allá de lo personal, que es la defensa de nuestros perseguidos políticos, de nuestros presos, de nuestra defensa de la democracia, de la profundización de nuestra autonomía y en este caso puntual el tema del censo, que es una herramienta básica para la planificación de las entidades públicas, sobre todo, no solo a lo público le sirve, nos sirve a todos, pero para lo público es básico. Entonces, esos son ejes que son claramente definidos, que son absolutamente necesarios y que vamos a trabajarlos con quien toque, donde toque, de cara al pueblo, haciéndole las propuestas.



Vea la entrevista completa que hizo la periodista Maggy Talavera aquí: