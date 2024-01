Mario Aguilera sustituirá a Camacho y asumirá como gobernador de Santa Cruz por decisión del TCP

Desde el equipo de Comunicación de Aguilera, señalaron que el vicegobernador no fue notificado oficialmente sobre este fallo.

“Yo no soy un títere ni del MAS ni de Creemos (...) Yo estoy aquí para cumplir con el Estatuto Autonómico, con las competencias del despacho de la Vicegobernación, que es lo que necesita la población”, afirmó Aguilera en contacto con DTV.

Su abogado, Martín Camacho, indicó que para pronunciarse al respecto, debe estar en conocimiento de toda la sentencia. Recordó que Luis Fernando Camacho sigue siendo el gobernador de Santa Cruz y que el fallo solo se refiere a una suplencia temporal y no a una pérdida de mandato.

“Mientras no conozcamos la sentencia en su totalidad, no podemos verter una opinión que sea correcta jurídicamente y sería solamente una interpretación subjetiva. Mientras no seamos notificados con esta sentencia, yo difícilmente pueda tener una opinión correcta”, señaló.