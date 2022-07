Martín, el gallo que creció y vive en las afueras del Oncológico

Se rumorea que la mujer era de Vallegrande y que perdió la vida en una de sus visitas, dejando a dos pollos bebés en las afueras del ingreso principal de dicho nosocomio. Fue poco después del inicio de la pandemia, en 2020. El gallo fue bautizado como Martín y c reció gracias al cuidado de los trabajadores del hospital y del personal externo, que todos los días lo vigilan celosamente y le dan de comer.

Kathya Fernández es una de ellas. Tiene un puesto ambulante de dulces desde hace 4 años, al frente de la puerta principal del Oncológico, sobre la vereda y bajo la sombra de un frondoso árbol. “Martín es bien caballero, no come maíz, le doy maní picado. No se deja alzar”, comenta cuando le consultamos sobre el pequeño animal, aunque nos advierte: “No es para que se lo lleve”.