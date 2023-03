Martín, el heladero de 65 años que recorre las calles del Plan Tres Mil con su carrito de madera

Hace una pausa para tocar la chicharra y alertar de su presencia en el lugar, pues no se quedará mucho tiempo. “De acá me voy al mercado y después me paso a la avenida La Campana, esa es mi ruta de lunes a viernes. Solo me muevo en la UV 150”, comentó.

“Debe llegar cansado a su casa después de estar caminando todo el día”, le preguntamos y nos responde que está acost umbrado, que toda su vida se ha ganado el pan del día trabajando en las calles."He sido heladero toda la vida. No me arrepiento, estoy tranquilo", confesó. El día en que se queda en su casa es por el mal clima, único motivo válido para no trabajar, dice. Admite que esos días no le agrada, porque extraña salir con su carrito, su compañero fiel desde hace varias décadas.