Más allá de la loseta, identifican otras prioridades para la revitalización del centro cruceño

De hecho, una encuesta realizada el año pasado a los vecinos reveló que un 70% considera que el centro no es un lugar seguro para trabajar ni para vivir. Además, un 60% percibe que no es limpio ni ordenado, un 70% que el tráfico no es ordenado ni fluido, más del 60% manifiesta que no cuenta con áreas verdes adecuadas y cerca de un 80% que no tiene espacios públicos de calidad, es decir, con basureros, baños públicos, parada de transporte y otros.