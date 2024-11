Más de 100 líneas de micros operan sin licencia en Santa Cruz

“La última autorización para las líneas se emitió en 2009. Desde entonces, no hubo controles ni estudios para regular el servicio. Hoy estamos enfrentando las consecuencias de años de desorden y falta de fiscalización (...) Se podría decir que son por lo menos unas 100 líneas que están trabajando de manera ilegal”, explicó Franco.



Además, mencionó que muchas de las unidades de transporte no están registradas en el Municipio y, por lo tanto, no tributan en Santa Cruz. Actualmente, la Alcaldía se encuentra trabajando en revertir esta situación.