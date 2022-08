Más de 2.000 micros pasan cada hora por el centro cruceño y el caos le gana al orden

Los vecinos aseguran estar cansados del caos y observan que los planes de reordenamiento prometidos por la Alcaldía quedaron en simples anuncios, pues a inicios de este año el alcalde Jhonny Fernández lanzó un plan de ordenamiento que incluía la reducción a la mitad de las líneas que ingresan al centro citadino, pero hasta ahora la situación no ha cambiado. Y es que por las 16 rutas del transporte público circulan cada hora más de 2.000 microbuses de 105 líneas , lo que genera largas filas y un tránsito lento.

“Entonces la carga de micros por hora es muy alta. Incluso hay calles como la Seoane, Arenales, Buenos Aires, Charcas, Mercado en las que prácticamente no se puede circular. El ascenso y descenso de pasajeros en horarios pico tornan estos puntos realmente en zonas caóticas”, resaltó Landívar.

El representante de la Asociación de Propietarios del Centro (Apccruz) lamenta que hasta ahora la Alcaldía no ejecute el plan de reducción del 50% de las líneas. “Actualmente son 16 canales de transporte que atraviesan el centro, es decir, 16 rutas. El proyecto que se hizo con la Cooperación Japonesa (JICA) era que queden cuatro canales; la pelea actual, con Movilidad Urbana, es que queden ocho”, apuntó.

Es más, en esa delimitación de los parqueos que indica Landívar, debe quedar por sentado que no se puede estacionar en los canales por donde circula el transporte público. Lo mismo que los espacios destinados para las ambulancias, vehículos de transporte de mercancías (que llegan hasta los bancos) e incluso vehículos diplomáticos, por la presencia de los consulados y embajadas.

Asimismo, subrayó que al centro de la ciudad no solo ingresan los micros, sino también vehículos que abastecen a los mercados de esa zona, los particulares que se parquean por horas en espacios de alto tráfico y ocasionan congestionamiento vehicular.

“Nosotros (los micros) llegamos hasta el centro, pero volvemos a salir, no nos quedamos parados 20 o 30 minutos. Por tanto, el caos vehicular no lo causamos nosotros. Pero para definir qué o quiénes lo provocan se necesita un diagnóstico serio a cargo de especialistas”, dijo Guerrero.

Añadió que el transportista no va por donde mejor le parezca, sino por donde transita y exige el ciudadano. “No se olvide que en el centro hay hospitales, clínicas, mercados, oficinas y bancos. Sacar al transporte del centro es matar esa zona de la ciudad”, afirmó el dirigente.