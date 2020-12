Más de 60 bajas en el personal de salud cruceño de primera línea debilita la atención sanitaria

Escucha esta nota aquí

Cada día incrementan las estadísticas de contagiados en esta segunda ola de Covid-19. Por cuarto día consecutivo se superan los 200 casos positivos y los pacientes activos rondan los 2.400. El personal sanitario de primera fila, al igual que en el primer embate de la enfermedad, sufre en propia carne el rigor del virus.​

El Gerente de la Unidad de Epidemiología del Sedes, Carlos Hurtado, contabiliza a 5 profesionales del sector salud en terapia intensiva, 6 o 7 permanecen en internación, y más de 50 se encuentran en situación de cuarentena o aislamiento.

Hurtado reconoce que estas bajas afectan a la atención dentro del sistema de salud y debilitan el servicio. Sobre todo, resalta que “es significativo en provincias donde los médicos se encuentran en observación y no se puede realizar el triaje a los pacientes sospechosos”.

El panorama en los hospitales se complica porque el 31 de diciembre concluyen los contratos temporales suscritos con profesionales de salud. El máximo ejecutivo de Federación de Sindicatos de Ramas Médicas en Salud Pública (Fesirmes) de Santa Cruz, Herman Jiménez, considera que un estimado de 1.200 profesionales entre trabajadores de base y profesionales de salud terminan su vinculación contractual.

Jiménez explica que ya han conversado con las autoridades nacionales y municipales para solicitar la extensión de los contratos. Confían en una respuesta positiva de ambas instancias por lo cual se puedan renovar los contratos desde enero.

Igualmente, desde el Sedes consideran que el Ministerio de Salud gestionará de manera rápida la renovación de los contratos temporales para no dejar desatendido el sistema de salud. Aspiran a conseguir al menos 1.000 contratos, aunque la petición formal que han planteado reclama 2.500 ítems, que corresponden al 25% de la deuda histórica que se tiene con el departamento.

Reclamo desde el Sedes

Desde que se oficializó el rebrote de Covid-19 en el departamento de Santa Cruz los casos no bajan de 200, hoy hubo 240 y 1 fallecido, y a pesar de estos indicadores, el director del Sedes de la Gobernación, Marcelo Ríos, lamentó que no están teniendo la respuesta esperada del Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de Salud para la atención en lo que respecta a logística, equipos y personal de salud para atender esta emergencia, a pesar de que ya tuvieron una reunión a nivel nacional en La Paz.



“Ya sabemos que hemos entrado a un rebrote de Covid-19, ya sabemos que necesitamos nuevamente hacer que los hospitales empiecen a funcionar sus terapias intensivas que están aumentando”, reclamó, poniendo como ejemplo que hay 30 pacientes en terapia intensiva, mientras que ayer eran 27.



Por ello expuso que no se está viendo la voluntad de sentarse en la mesa de diálogo de parte del Gobierno, por lo que esperan una respuesta con efectividad, rapidez y eficiencia, "antes que Santa Cruz se ahogue por esta situación, se harán todas las acciones necesarias para conseguir recursos y personal a objeto de dar abasto a esta demanda que se viene".