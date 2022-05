Más de 9.000 animales silvestres fueron rescatados durante los seis años que cumple el CAD

Escucha esta nota aquí

El Centro de Atención y Derivación de fauna silvestre (CAD), de la Gobernación cruceña, celebra este jueves su sexto aniversario rescatando y albergando a todos aquellos animales silvestres que son manipulados a través del mascotismo, tráfico, comercialización o maltrato. Durante todo este periodo, superaron los 9.000 rescates.

En ese sentido, Jhonny Rojas, secretario de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, a tiempo de felicitar el trabajo realizado por el equipo del CAD, destacó la labor que realizan en cuanto a los rescates en tiempo completo, sin importar horarios o las inclemencias del tiempo.

Por su lado, Adita Montaño, directora de Direna (Dirección de Recursos Naturales), informó que todos los animales que llegan al CAD reciben una atención médica por veterinarios expertos en biodiversidad, quienes examinan y brindan los cuidados necesarios a cada una de las especies, hasta tenerlos en buen estado. En el lugar, los animales reciben una alimentación que va de acuerdo a su necesidad y a su especie.

Explicó que al momento que el animal se encuentra recuperado es derivado o restituido a su hábitat natural, si corresponde el caso, puesto que hay algunos animales que han vivido por mucho tiempo como mascotas y al no poder defenderse en su propio hábitat son derivados a centros habilitados para animales silvestres o áreas protegidas.

Asimismo, la encargada del CAD, Alessandra Lobo, señaló que la labor que hacen los rescatistas es un trabajo bastante sacrificado, ya que deben atender el llamado para rescatar tanto aves pequeñas como a grandes felinos en la época de incendios, y en su mayoría eso implica trabajar los siete días de la semana.

Agregó que, desde que se creó el CAD, se han rescatado a más de 9.000 especies de animales silvestres del tráfico, mascotismo y desastres como los incendios de la Chiquitania. También se han decomisado más de tres toneladas de carne de estos animales que fueron cazados y se iniciaron 22 procesos penales a personas traficaban animales o vendían productos hechos con partes de sus cuerpos como billeteras de cuero, cinturones o incluso colmillos de jaguar.

Actualmente el centro está atendiendo alrededor de 150 animales, en su mayoría aves, pero también hay reptiles y mamíferos.

Pidió a la gente que no adquiera animales silvestres como mascotas porque eso los convierte en cómplices del tráfico de vida silvestres, lo cual es un delito, además de que enfatizó que estos animales no son felices estando fuera de su hábitat.

“Le pedimos a la gente que no compre animales silvestres como mascotas porque nuestra casa no es su casa y ellos no deberían vivir en una jaula. Muchas veces hemos rescatado monitos que han vivido 10 años encadenados, y es muy triste ver esos casos, hace falta mucha conciencia ambiental todavía”, lamentó Lobo.





Seis años llenos de historias

‘Hernán’ es el nombre de un jaguar que fue rescatado por conservacionistas en Cochabamba en junio del 2017 de las manos de un comerciante ilegal que lo estaba intentando vender por WhatsApp a cambio de $us 800 y como Santa Cruz era el único departamento que contaba con un Centro de Atención Derivación (CAD), fue acogido en este centro y se robó el corazón de todos sus cuidadores.

Los rescatistas recuerdan que el pequeño jaguar llegó un tanto desnutrido y asustado, pues es normal que en cautiverio se estrese y se alimente menos. Fue rescatado gracias a una trampa que tendió la oficina de Control de Tráfico de Especies Silvestres de Cochabamba, a la cabeza de Edson Pérez, en la localidad de Samuzabety, en Villa Tunari. Armaron una escena de compra ficticia, recuperaron al felino y se llevaron preso a Henry Gandarillas (22), de quien se presume habría matado a la madre.

Después de dos años, en 2019, Hernán fue transferido al centro de custodia La Senda Verde, ubicado en la región de los Yungas, en el que cuenta con estadía definitiva

Otro caso que recuerdan en el centro es el de ‘Tamita’, un oso hormiguero que fue rescatado por particulares y voluntarios de la Fundación Ser Fauna de dos hombres en aparente estado de ebriedad golpeaban con un palo al animal. Al día siguiente, Tamita fue llevada al CAD.

La translocación de Tamita (tamandua tetradactyla) se dio una vez se tuvieron garantías sobre su salud, puesto que presentaba algunas heridas producto de los golpes. Fue trasladado al parque Arubay, una reserva privada de patrimonio natural que se encuentra en la zona de Porongo, según el reporte de la Gobernación.

Luis Gálvez, un estudiante de la carrera de Biología y rescatista de fauna silvestre que fue voluntario del CAD por más de tres años, al ser el pasante más capacitado en el manejo de aves rapaces en ese entonces, fue designado como el cuidador oficial de un búho orejón, al que posteriormente llamó ‘Perseo’.

El joven estudiante cuidó del ave durante seis meses, estimulando su dieta y adaptándolo para retornar a la naturaleza. “Todas las noches le decía: 'Perseo, vas a volver a tu hábitat'. Lo único que soñaba era poder soltarlo y decirle: 'Perseo’ sos libre, hasta aquí lo que hice por vos” contó Gálvez.

Al culminar la etapa de rehabilitación, se procedió a su reinserción en la Reserva Privada de Patrimonio Natural Arubaí, donde 'Perseo’ fue liberado por Zvonko Matkovic Ribera, presidente de la Asamblea Legislativa.

El búho alzó vuelo a los pocos minutos de salir de su jaula de transporte. Las personas que presenciaron el momento cuentan que antes de tomar impulso, 'Perseo’ miró fijamente a su cuidador Luis Gálvez un largo rato como en señal de agradecimiento y recién alzó vuelo.

Gálvez considera que lo más valioso que tiene el CAD son los voluntarios, biólogos y veterinarios comprometidos con la conservación de la vida silvestre que han pasado por este centro a lo largo de sus seis años.

“No importa la hora y el día, siempre hemos demostrado eficiencia y conocimiento al dar una segunda oportunidad a los animales que no se han podido adaptar a la ciudad o tienen encuentros accidentales con las áreas urbanas”, agregó.

Línea ‘Fauna Viva’

El CAD atiende llamadas de rescate y/o denuncias de maltrato, tenencia, o comercialización de animales silvestres a través de la línea ‘Fauna Viva’ 800142052.

Lea también Santa Cruz Rescatan animales silvestres que se encontraban en zonas urbanas de Santa Cruz Un mono ardilla, una víbora, un lagarto y un oso perezoso son las especies rescatadas en los últimos días por la Gobernación, gracias a las llamadas realizadas a la línea Fauna Viva 8001420452