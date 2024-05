Maternidad Percy Boland acata paro de 24 horas exigiendo mejoras laborales e infraestructura

"No tenemos nada, la gente está trabajando como puede, pero ya estamos cansados", afirmó Laura Rojas, ejecutiva del Sindicato de la Maternidad Percy Boland. "Quieren obstaculizar el trabajo de los trabajadores, no tenemos los servicios, la infraestructura, equipamiento, no tenemos insumos. Necesitamos que la Gobernación de una vez nos diga dónde está nuestro presupuesto", agregó.