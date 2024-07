Maternidad Percy Boland mantiene la atención a pacientes pese al segundo día de huelga de hambre de trabajadores

Los trabajadores de la maternidad Percy Boland cumplen su segundo día de huelga de hambre este martes, 2 de julio, en reclamo de más personal, recursos económicos y la habilitación del ex Banco de Sangre para ampliar las instalaciones y aliviar la saturación.



La huelga, que no afecta la atención de las madres y sus niños, está encabezada por la ejecutiva del Sindicato de la Maternidad, Laura Rojas, y otros siete trabajadores.



"No hay un presupuesto para la compra de equipamiento ni de insumos que permita la ampliación", señaló Rojas. "Son años que nos han dotado de ítems", agregó.



Los trabajadores también exigen la solución al problema de hacinamiento, la regularización de la situación laboral de 16 enfermeras que no han recibido su sueldo en seis meses, la ampliación y mejora de los servicios de segundo nivel por parte de la Alcaldía cruceña y la firma de convenios con clínicas privadas para complementar la atención.