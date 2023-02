Matkovic aplaude que la justicia respetó que "nada está por encima del voto de los cruceños"; Aguilera ve oportunidad para perfeccionar la autonomía"

"Ha quedado claro que el gobernador es Luis Fernando y que no se ha incumplido ninguna norma durante su gestión. La Acción de Cumplimiento y la demanda que se presentó (desde las filas del MAS) estuvo mal planteada desde el principio, pretendían robarle los derechos políticos al gobernador. La sala ha decidido que, manteniendo una separción de poderes, no podía ingresar en ese ámbito", Expresó Matkovic siguiendo lo que el vocal Alaín Núñez Rojas manifestó cuando dio a conocer su decisión: que el Tribunal, en ningún momento, debe arrebatar a través de un fallo judicial lo que se ha ganado en las urnas.



Matkovic reconoció a su vez que ahora se le ha endilgado al pleno de la Asamblea la responsabilidad de hacer un análisis y elaborar una ley que establezca cómo se va a medir la figura de la ausencia temporal del gobernador (recluído en Chonchocoro). Cuando se le preguntó por el tiempo que demorarán en este procedimiento, adelantó que primero esperará el acta de la audiencia, para luego ponerla en conocimeinto del pleno de la Asamblea, en donde se deberá debatir. No fijó un plazo.