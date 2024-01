Matkovic califica de 'temeraria' la respuesta del TCP y dice que la ALD será la que decidirá: "están prevaricando, están cometiendo delito"

Según explicó Matkovic, esta resolución incurre mínimamente en dos delitos. “Esto está tipificado como usurpación de funciones, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes”



Sin embargo, lo que más llamó la atención del presidente de la ALD es que en las parte de las conclusiones, el Tribunal asegura desconocer la Ley Departamental 293 y por lo tanto, no se la tomó en cuenta ni para el análisis ni mucho menos para la sentencia.



Matkovic leyó “así, en el presente caso, la Ley Departamental 293 no formó parte del cuaderno constitucional, así como tampoco fue puesta en conocimiento. Consiguientemente, la ley indicada no fue objeto de análisis, ni valoración para la resolución, por lo que no se puede emitir criterio al respecto”.



En este punto, el presidente estalló. Calificó de mentirosos a los miembros del TCP y aseguró que “en marzo del 2023 yo remití a la Sala Constitucional la Ley Departamental 293, quiero saber por qué están mintiendo”, disparó.



Visiblemente molesto, Zvonko aseguró que se encargará de hacer cumplir la ley. “Vamos a hacer un apego estricto a lo que dice la norma. No porque ellos digan desconocerla deja de estar vigente y vamos a aplicarla. Vamos a dar cumplimiento a la Ley 293, que está vigente. No entiendo cómo un Tribunal Constitucional no conoce una ley promulgada, y que hemos puesto en conocimiento”, reiteró.



Para el legislador, los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional “están prevaricando, cometiendo delitos imprescriptibles”, remarcó.



Sobre las solicitud de la bancada del MAS, Matkovic aseveró que “ellos pueden decir lo que quieran, es con la gente que lidiamos todos los días, nosotros vamos a dar cumplimiento estricto de la ley”.



Matkovic adelantó que “voy a poner en consideración del pleno de esta Asamblea, la resolución que ha llegado y que sea uno por uno que diga yo estoy dispuesto a cometer un delito, con una sentencia que me ordena violar la ley”.



La tarde de este miércoles, mientras se instalaba la primera sesión de la Asamblea Legislativa Departamental de la gestión 2024, el Tribunal Constitucional Plurinacional dio conocer su respuesta con respecto a la solicitud de complementación y enmienda de la sentencia 1021-2023.



Este documento habilita al vicegobernador Mario Aguilera en suplencia temporal como gobernador, cargo que aún ostenta Luis Fernando Camacho desde la cárcel de Chonchocoro.