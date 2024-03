Matkovic denuncia que Santa Cruz perderá casi un millón de hectáreas debido al cambio en un decreto

"A 18 días del Censo, el Viceministerio de Autonomías cambió el decreto de coberturas, que delimita el departamento de Santa Cruz. Debido a ello, tenemos afectación de territorio con los departamentos del Beni, Cochabamba y Chuquisaca", informó Matkovic, a tiempo de indicar que solo con el departamento beniano la afectación alcanza el medio millón de hectáreas, el restante estaría en los valles cochabambino y chuquisaqueño.



Según Matkovic, la preocupación es "porque no se llamó a las partes, no se convocó a los involucrados, no se ha hecho el trabajo de campo. Estos límites fueron establecidos por ley y no pueden ser cambiados por un decreto", advirtió.



La autoridad puso como ejemplo a la comunidad de Piso Firme, que "siempre ha sido atendida por el municipio de San Ignacio de Velasco y la Gobernación de Santa Cruz. Y ahora, están alarmados ya que debido a esta arbitrariedad, censadores del INE han ido, pero en representación del Beni", lanzó.



Es ante esta situación que el presidente de la ALD, solicitó a gobernador suplente, Mario Aguilera a tomar acciones al respecto.