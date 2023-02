Matkovic: "Pretenden que dos jueces le quiten su investidura a alguien por quien votaron 860 mil personas"

Agregó que si el MAS pretende usarlo a él para eso (gobernar en lugar de Camacho), no le va a quedar más que asumir (si lo manda la justicia), tal como lo dijo horas antes Aguilera, pero subrayó: "tengo que entender la responsabilidad que tengo con la historia, con mi departamento y con el voto" de la mayoría que puso a Camacho en esa silla. Dijo que asumiría, pero advirtió: "en esta Gobernación no vuela una mosca sin que Luis Fernando Camacho me diga sí o me diga no, porque a él lo eligieron para que lidere este proyecto".