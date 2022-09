Matkovic: “Un juicio en Bolivia contra Evo Morales es un saludo a la bandera”

Mientras algunas autoridades nacionales evitan hablar sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que establece que el ex presidente Evo Morales ordenó la ejecución y tortura en el operativo del hotel Las Américas en 2009; uno de los detenidos por el caso Terrorismo, Zvonko Matkovic Ribera, considera que un juicio contra el exmandatario es “un saludo a la bandera” y que no va conciliar con la finalidad de dilatar el proceso.

Al ser consultado sobre la denuncia que hizo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó que el informe de admisión le ha dado la razón, es decir, se lo detuvo más tiempo del necesario y no se siguió el debido proceso. “El Estado tendrá que explicar el motivo de mi detención de 10 años. Considero que no van a conciliar, van a perder el tiempo, son juicios que duran años, tengo muy poca fe. Conmigo no ha habido ningún acercamiento”.