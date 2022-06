Matthew Middagh, acusado de golpear a una mujer, se abstuvo de declarar; la Fiscalía pedirá su detención preventiva

Escucha esta nota aquí

En calidad de aprehendido quedó Matthew Merly Middagh luego de abstenerse a declarar ante el Ministerio Público, que lo investiga por el delito de lesiones graves por someter a golpes a una mujer que se encontraba en un taxi, la madrugada del pasado 18 de junio.

Matthew pasó la noche en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la capital cruceña, tras ser trasladado desde San Ignacio de Velasco. A pesar de las recomendaciones de que brinde información sobre lo sucedido esa noche, el joven optó por hacer uso al derecho de guardar silencio.

La fiscal Delmy Guzmán indicó que se presentará la imputación formal y solicitarán hora y fecha de la audiencia cautelar, en la que pedirán su detención preventiva en la cárcel de Palmasola. "La persona está aprehendida, se le informó sobre sus derechos pero él decidió guardar silencio", dijo la fiscal.

Guzmán señaló que el aprehendido no dio ningún tipo de información, tampoco sobre el paradero de su hermana, contra quien existe una orden de aprehensión.

La víctima fue valorada por un médico forense, quien le dio 35 días de impedimento dada la gravedad de sus lesiones. El delito contempla entre tres y seis años de detención preventiva, razón por la cual el Ministerio Público solicitará que Matthew Merly Middagh sea enviado a Palmasola.

La fiscal adelantó que, de no presentarse la hermana del hoy aprehendido agravará su situación legal. La noche del incidente otras dos personas acompañaban a los hermanos Merly, pero que aún no fueron identificadas.

Por su parte, Carol Álvarez, abogada de la víctima (Lauren Y.P.C.), indicó que el comportamiento de Matthew al momento de la toma de su declaración, fue hostil y manifestó una conducta agresiva. "Como defensa vamos a asistir a la audiencia, la víctima no podrá estar presente porque tiene 35 días de impedimento. Vamos a pedir la detención preventiva del agresor en Palmasola", indicó la abogada.

Dijo que las investigaciones deben continuar, porque además de Matthew y de Kathryn (la hermana), los otros dos acompañantes le sujetaron el cabello y la agredieron.

En tanto, la víctima aún guarda reposo en su domicilio. Fue intervenida quirúrgicamente de la nariz al sufrir tres fracturas, también presenta lesiones en el pómulo, en la región ocular, disminución de la vista en el ojo izquierdo, entre otros.

La abogada también criticó a los padres de los acusados, porque, pese a que se realizaron tres allanamientos en San Ignacio de Velasco, los policías no encontraron a los acusados de la golpiza; sin embargo, 24 horas después Matthew apareció en el mismo municipio y llegó hasta el comando policial regional para entregarse.

"Nos apena mucho lo que ha sucedido, hasta ahora no hemos tenido una disculpa del joven o un ofrecimiento para ayudar a costear los gastos de la víctima. Mi defendida se ha visto perjudicada en su vida diaria y laboral", dijo Álvarez.

Por otra parte, Armando Sarmiento, otro de los abogados de la víctima, indicó que no están conformes con la aprehensión de Matthew, ya que falta que su hermana, Kathryn, se entregue a la justicia.

"Las disculpas tienen su momento y su eficacia; hemos podido escuchar las declaraciones de la madre del denunciado, pero en ningún momento hemos visto que ella pida disculpas o diga: 'vamos a reparar los daños civiles'. Mi patrocinada ha tenido que pasar por varias cirugías, ha quedado internada, impedida, y no veo arrepentimiento de sus agresores", manifestó Sarmiento.

Recalcó que, como parte civil, no descartan en apartarse de la imputación formal que hizo el Ministerio Público, para adecuar la tipicidad en el caso. "Una persona violenta como este individuo no puede estar libre en las calles. Aquí no existen solo indicios, sino la comisión de un delito. Si no hubieran sido las cámaras, estos señores hubieran quedado en la impunidad”, expresó el abogado.

También comentó que el día del incidente, su defendida, al salir del vehículo, intentó filmar a sus agresores y fue en ese momento en que la golpearon brutalmente.

A decir de los abogados, la víctima será nuevamente valorada por los médicos para saber si requiere otras cirugías. "Hace dos días ella recién pudo respirar normalmente. La nariz estaba fracturada en tres lugares y eso le impedía respirar", comentó.

VERSIÓN DE LA FAMILIA

La madre de los hermanos Merly, Kary Middagh, en conferencia de prensa con los medios de San Ignacio, dio la cara por sus hijos e indicó que Matthew actuó en defensa de su hermana. Lamentó que los videos que circularon en redes sociales no cuenten con audio y no se pueda ver ni escuchar lo que sucedió antes de la agresión.

"Ocurrió un hecho fortuito. No quiero buscar culpables, pero mi hijo actuó en apoyo a su hermana. No justifico lo que hizo, ante todo soy madre y defenderé a mis hijos", dijo la mujer.





