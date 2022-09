Mayté Flores denuncia robo de imágenes de desnudo de una película

La mediática subió un video en el que se observa cómo encaró a los encargados de la productora y anunció que sentará una demanda en contra de ellos y principalmente, de los editores, ya que eran los directos responsables de que el contenido de la película no se filtre.

Acompañada de su mánager, la mujer pidió al productor de la película proporcionar los nombres de los editores ya que, por difundirse las grabaciones, no solo su imagen se vio dañada sino que perdió varios contratos ya que algunas empresas, al conocer de la difusión del contenido, cancelaron sus proyectos con la figura pública.

"Usted sabe quien fue, cómo cree que me siento, quiero saber quién robo las imágenes. Quiero nombre completo de todos y no me pueden decir que esté tranquila", reclamaba Flores al productor de Zapata Film.