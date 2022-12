“Me patearon, me dieron un machetazo en la cabeza y me metieron un dedo al ojo”: el relato del trabajador golpeado por avasalladores del predio Kim

El trabajador que fue golpeado por los avasalladores que tomaron parte del predio del Centro Turístico Kim, desde el pasado 21 de octubre, recordó los duros momentos que vivió el fin de semana. Leonardo Flowers resumió en pocas palabras que los tomadores de tierra lo patearon, le golpearon la cabeza con un machete, le metieron los dedos al ojo dejándolo malherido.

"Vimos que estaban raspando el terreno con maquinaria, con otro trabajador fuimos para hablar con el tractorista, para pedir que deje de trabajar, pero (la turba) no nos dejó ni acercarnos al tractorista, nos dijeron que no filmemos y me agredieron por la espalda", contó el trabajador.

Flowers y otro trabajador de la tercera edad pretendían lograr que el maquinista abandone el predio, porque en otras oportunidades consiguieron convencerlos porque se trataba de un área avasallada.

"Uno me agarró por la espalda, comenzaron a patearme, me dieron un machetazo en la cabeza y al ver que no podían quitarme el celular, me metieron el dedo al ojo. Al final, me quitaron mi celular y mi billetera, y cuando se alejaron, aproveché para escapar", contó Flowers.

En el momento en que él escapaba, los avasalladores retuvieron al otro trabajador y lo sometieron a golpes. Cuando Flowers logra salir del área avasallada, avisa a los propietarios lo que había ocurrido. Fue entonces que uno de ellos, a través de redes sociales, denunció el secuestro del trabajador.

Este lunes, Flowers llegó hasta la Fiscalía en compañía del propietario del Centro Turístico Kim para sentar denuncia. Mostró sus hematomas, su ojo vendado por el daño que sufrió en la retina y las suturas que los médicos le hicieron en la cabeza tras ser golpeado sin piedad. Pide que el hecho se investigue, que se capture a los cabecillas y se ponga freno a los avasallamientos de tierras.

El domingo, Flowers sentó la misma denuncia en la Policía. Una comitiva de efectivos se trasladó al lugar del conflicto, pero no aprehendieron ni arrestaron a nadie.



El propietario del predio, Sun Chel Kim, indicó que los policías no quisieron hacer ninguna intervención y tras encarar al jefe policial Jorge Espejo, este les respondió que, mientras no exista una orden judicial, no pueden hacer nada en contra de los avasalladores.



"Desde el primer día del avasallamiento, no hay ningún investigado, la Policía solo ha ido a dar vueltas. Ayer (domingo) se le exigió al comandante de la EPI 9 que investigue el secuestro de uno de los trabajadores, pero él dijo que no podía identificar a ninguna persona porque no lo mandaba un juez", comentó Kim.

Asegura que el primer día de la ocupación del predio presentaron la denuncia ante las autoridades, incluso adjuntaron fotografías y videos que muestran a los avasalladores y su actuar violento; sin embargo, las investigaciones no avanzan y los avasalladores siguen en el predio después de haber exigido su venta a los propietarios.

