“Me tuvieron afuera como a un perro”: Paola Aguirre denuncia que es la tercera vez que le impiden visitar a Camacho en Chonchocoro

La asambleísta de Creemos, Paola Aguirre, denunció este sábado, 11 de marzo, que, por tercera vez, no le permitieron visitar al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, pese a que hoy era día de visitas en el penal.

Con sentimiento de frustración por su intento fallido de reunirse con el gobernador, a su retorno a Santa Cruz, la asambleísta cuestionó a las autoridades penitenciarias. Afirmó que el pasado jueves una resolución judicial ordenó el ingreso irrestricto de visitas al gobernador Luis Fernando Camacho y aún así no la dejaron entrar.

“Para qué sirven las resoluciones judiciales si no se las va a cumplir. Prácticamente me tuvieron como a un perro afuera, tuve que ingresar corriendo para poder colarme en el grupo de mujeres que estaban entrando, pero no pude ingresar”, relató Aguirre, desde el aeropuerto Viru Viru.