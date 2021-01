Médico boliviano recibe la vacuna china CoronaVac en Brasil: "no tuve ningún dolor ni malestar"

Escucha esta nota aquí

El doctor boliviano que reside en Brasil, Carlos Paz recibió hace unas horas la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, convirtiéndose así en uno de los primeros bolivianos en recibir la inmunización en el vecino país.

"Me inyectaron hace unas horas, no tengo dolor, mi brazo no está rojo, no sentí ningún malestar cuando me inyectaron", enfatizó, Paz.

El especialista en infectología pediátrica que trabaja en San Pablo, contó que no tiene ninguna recomendación de cuidado especial, además de mantener las medidas de bioseguridad, hasta que reciba la segunda dosis, en 15 días.

En Brasil se empezó la inmunización con la vacuna china CoronaVac que requiere dos dosis. Paz señaló que hay personas de los grupos más vulnerables que decidieron no aplicarse la dosis, motivados por la desinformación que existe sobre el tema.

Aunque aclaró que en el caso de personal de salud, ninguno se negó, pero la dosis no se aplica a todos, solo a los que trabajaban en contacto directo con pacientes con covid, es decir no son beneficiarios los oftaltmólogos y otras especialidades, tampoco el personal administrativo de hospitales.

Hace semanas en Argentina, el médico boliviano Edil Maldonado también fue inmunizado contra el virus con la dosis rusa que igual se aplicará en Bolivia. Antes que él, el doctor boliviano Mauricio Muñoz recibió la vacuna de Pfizer contra la Covid-19 en EEUU.





​