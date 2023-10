Médico denuncia que fue asaltado y golpeado por ayoreos en Pailón

“Uno de ellos fue directamente con el palo que me destrozó el retrovisor, me bajo de la moto y recibo un palazo en la cabeza. Afortunadamente tenía el casco, que quedó roto. Siguieron golpeándome, intenté escapar, corrí como unos mil metros y por suerte no me robaron el teléfono. Luego llamé al teniente Ortuño de la Policía de Pailón y vinieron a auxiliarme”, contó Mejía.