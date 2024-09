Médicos anuncian paro en hospitales de primer y segundo nivel para el jueves 26 de septiembre

El gremio médico de Santa Cruz, a través del Fesirmes, confirmó un paro de salud de 24 horas este jueves 26 de septiembre en protesta por la crisis que afecta a los hospitales municipales. Denuncian la falta de medicamentos, equipamiento, recursos humanos y los supuestos despidos injustificados en los centros de primer y segundo nivel.



Evert Patiño, secretario de Conflictos del Fesirmes, lamentó la situación en plena celebración del aniversario de Santa Cruz. “Los hospitales están en crisis. Cierran servicios, reducen camas y despiden personal. Este es el regalo del alcalde Jhonny Fernández por nuestra efeméride”, expresó Patiño.



Aseguró que, a pesar de haber solicitado reuniones con el alcalde, no han recibido ninguna respuesta. “Le enviamos tres cartas, pero no hay voluntad de solucionar el problema”, indicó Patiño, y agregó que esta crisis es resultado de una mala planificación en la salud municipal.



Aunque el paro será radical, Patiño garantizó que se mantendrá la atención en emergencias y se elaborará un plan de contingencia para no dejar desatendida a la población.



Hasta ahora, la Alcaldía no ha emitido ningún pronunciamiento sobre las demandas del sector salud.