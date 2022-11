Médicos dan plazo hasta el lunes a la Asamblea Legislativa para aprobar la Ley del censo

El Colegio Médico Departamental advierte a la Asamblea Legislativa y al Gobierno nacional que en caso de no aprobarse la Ley del censo hasta el próximo lunes 28 de noviembre ; el sector asumirá nuevas medidas de presión no solo en Santa Cruz, sino también a nivel nacional.

El presidente del colegiado en Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, reclamó que los legisladores y el Ejecutivo nacional hayan dilatado tanto la solución a la demanda por el censo. "Ahora ya no tienen excusas para no emitir la Ley, ya no se alcanzó para realizar la encuesta censal el 2023; es tiempo de que se pongan a trabajar y emitir la normativa", aseveró a un medio de comunicación.