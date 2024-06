Médicos exigen diálogo "abierto y sincero" sobre el proyecto de ley que plantea la jubilación forzosa

La declaración de Rivero surge luego de que el diputado Omar Yujra asegurara que se convocó nuevamente a los médicos a retomar las mesas técnicas de diálogo para tratar el proyecto de ley.



“Nuevamente convocamos al diálogo, como asambleístas no solamente a estos sectores movilizados, sino también al Gobierno nacional a través de las instancias que han sido promotoras de la redacción de este proyecto ley para que nos sentemos en conjunto y así encontrar una solución que permita no solamente avanzar en el proyecto ley”, dijo Yujra, citado por ABI.



El diputado aclaró que este proyecto normativo no será tratando en la Comisión, hasta que sea consensuado en las mesas técnicas de trabajo.



“Reitero mi pedido, a todos los sectores movilizados de que retomemos la mesa técnica, en el marco del acuerdo que habíamos firmado hace tiempo atrás, y podamos avanzar en un proyecto de ley que (beneficie) a la población y podamos consensuar en cuanto a la aplicación del mismo”, añadió Yujra, quien pidió no perjudicar a la población.