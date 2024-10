Médicos exponen carencias en hospitales y el Concejo instruye mesas de trabajo

La audiencia pública coincidió con una reunión convocada por el alcalde Jhonny Fernández, a la que la dirigencia no asistió argumentado la cita con los concejales y que una hora de la agenda del burgomaestre no es suficiente para tratar los problemas de salud, que son críticos. En este sentido, hicieron pública una carta (que es la décima), en la que lo invitan a una reunión este jueves, a las 10:00, en el Hospital Plan Tres Mil, “para que in situ vea la realidad de los hospitales”.