Médicos mantienen abierta la puerta al diálogo, pero no descartan paro de 72 horas

Sin embargo, advirtió que si no hay avances en el diálogo, el sector salud no descartará medidas de presión como el paro de 72 horas la próxima semana. "No estamos descartando el paro de 72 horas, la posición sigue siendo esa", afirmó.



Patiño criticó la "tozudez" del Gobierno por no atender las demandas del sector salud. "Lamentablemente no han dado razón y no nos han dado una respuesta de tipo pertinente a las instituciones con las observaciones que se ha hecho de todos los aspectos", dijo.





