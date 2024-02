Médicos mantienen alerta de paro de 72 horas contra la ley de jubilación forzada

El Colegio Médico de Santa Cruz, a través de su presidente Wilfredo Anzoátegui, advirtió este viernes con un paro de 72 horas si no se modifica el proyecto de ley 035 que modifica la Ley de Pensiones 065.



Anzoátegui señaló que el Colegio Médico no ha recibido respuesta a las cartas enviadas al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, y al presidente de la Comisión de Planificación, Omar Yujra, solicitando diálogo sobre el proyecto de ley 035.



"Si se aprueba la ley 035 en la Cámara de Diputados, no se descarta el paro de 72 horas o el paro indefinido, porque parece ser que el gobierno central no le hace caso a la coordinación, a sentarse, a hablar, a tratar en una mesa de trabajo", dijo Anzoátegui.