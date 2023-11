Médicos rechazan proyecto de ley sobre jubilación a los 65 años

Los médicos colegiados y sindicalizados están en emergencia y anuncian movilizaciones en contra del anteproyecto de ley que obliga a los trabajadores a jubilarse a los 65 años de edad.



El presidente del Colegio Médico Departamental, Wilfredo Anzoátegui, considera que dicho proyecto afecta a todos los trabajadores, pero en particular a los del ramo de la medicina porque se coartaría el tiempo que tiene un profesional para generar su economía, tomando en cuenta que su formación más especialización dura 12 años.



El secretario de Conflicto del Fesirmes, Evert Patiño Miranda, pidió un análisis más minucioso de la medida, porque muchos médicos son formadores de nuevos profesionales y son el sustento científico.



Señaló que, como Fesirmes, han conformado un comité de crisis para determinar medidas de presión, por lo que no descartan un paro movilizado. “Pedimos y exhortamos a los diputados y senadores no considerar este proyecto de ley”, dijo.



Señaló que el anteproyecto de Ley 395/2023 pretende modificación a la Ley de jubilación para obligar a los profesionales a retirarse a los 65 años. “Tomaremos decisiones y medidas en defensa de los derechos laborales de nuestros agremiados”, advirtió.