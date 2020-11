Médicos temen que el sarampión profundice las carencias en el sistema de salud

Escucha esta nota aquí

Sarampión, una enfermedad considerada erradicada de Bolivia; después de 20 años sin ningún reporte en el país, vuelve a poner en alerta al sistema de salud. Este fin de semana se confirmó el tercer caso de esta enfermedad entre abril y noviembre en Santa Cruz.

Este brote, considerado como una emergencia sanitaria puede agravar la situación del sistema de salud, que enfrenta la pandemia de coronavirus y la amenaza del dengue, zika y chinkungunya.

Las autoridades del Servicio Departamental de Salud (Sedes) informaron que aún se desconoce el origen del contagio de este nuevo caso de sarampión y adelantaron que detectarlo será una tarea morosa porque el paciente, junto con sus padres, recorrió varios centros de salud, por otra enfermedad, antes de que sea diagnosticado con este contagioso mal.

El director del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Boris Chan, remarcó que el sarampión ya está en el departamento y se quedará si la población no es consciente de la importancia de hacer vacunar a sus hijos.

“Si no hacemos acciones como la vacunación vamos a seguir teniendo casos”, advirtió.

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, remarcó que el sistema de salud no podría soportar una emergencia por tres enfermedades de forma simultánea. Solo con el Covid-19 se evidenció las carencias en equipamiento y recursos humanos que aún no se subsanaron.

“Si no tenemos los recursos humanos para enfrentar el coronavirus, peor será para encarar otras dos patologías. El sistema no está preparado, los hospitales no están en condiciones para soportar una tercera epidemia”, remarcó.

Afectado y casos sospechosos

El director del Sedes, Marcelo Ríos, detalló que el infante con sarampión tiene solo un año y cuatro meses; se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intermedios (UCI) del hospital de niños Mario Ortiz desde el 19 de noviembre. Aclaró que aunque su estado necesita monitoreo, no reviste gravedad.

El bebé también presenta un cuadro de desnutrición moderado, motivo por el cual fue llevado al centro El Buen Samaritano, de allí fue referido al hospital de tercer nivel, donde le detectaron sarampión.

Ríos aclaró que en la actualidad hay tres personas sospechosas de ser portadoras de esta enfermedad, pues además de ser contacto del infante, presentaron manifestaciones clínicas del mal. Se esperan los resultados de laboratorio.

En abril de este año se reportó el primer caso de sarampión en Santa Cruz, tras 20 años libres de la enfermedad. Se trataba de una pediatra de 29 años que estaba embarazada. Semanas después se identificó al paciente cero, un infante que viajó con su familia al exterior. Ambos están recuperados.

Ríos reconoció que este nuevo caso es más grave que los anteriores debido a que el pequeño presenta una enfermedad de base.

El pequeño solo había recibido una dosis de vacuna contra el sarampión, tenía pendiente la segunda.

Baja cobertura de vacunación

El riesgo de que esta enfermedad se expanda es latente debido a que, según el reporte del PAI, un 50% de infantes aún no fue inmunizado este año contra esta enfermedad debido a las restricciones de circulación por causa de la pandemia de coronavirus. “Al bajar la cobertura de vacunación automáticamente emerge la enfermedad”, alertó Ríos.

Tras detectarse el caso confirmado, la primera acción fue vacunar al personal de salud que estuvo en contacto con el infante y al mismo personal del hospital de niños. Además, ayer 40 brigadas realizaron un rastrillaje de 241 manzanos en los barrios Las Gramas y Copeguay.

Al tiempo que dibujaba un mapa, Ríos explicaba lo complejo de la contención de este caso, pues en los últimos días el bebé fue llevado a varios centros, por lo que, incluso, deben buscar a los padres y a los niños que compartieron las salas de espera para disminuir el riesgo de propagación.

Sarampión-Covid-19

“El sarampión tiene para nosotros mucho más riesgo, preocupación y respeto que el Covid-19 en sí”, afirmó Ríos. Complementariamente, Chan remarcó que el sarampión es considerado de alto riesgo debido a su capacidad de propagación, se estima que un enfermo puede contagiar a 18 personas mientras que el coronavirus, el promedio es tres.