Médicos y enfermos ruegan a la población permitirles el paso en los puntos de bloqueos

"El cáncer no es una enfermedad que espera, pero la gente se está volviendo intolerante , a nuestros pacientes los hacen bajar de las movilidades y si no están sin cabello o no tiene cirugía evidente, no los dejan pasar. El cáncer no significa ser un paciente impedido", remarcó la directora del nosocomio y aseguró que todos los vehículos que trasladan a pacientes y al personal médico cuentan con las identificaciones.

U na amarga experiencia vivió Marco Antonio Tórrez Sosa, secretario de la Asociación Vida y Esperanza de pacientes renales , quien con su motocicleta no solo traslada tres veces por semana a que dialice su esposa, que padece de insuficiencia renal, sino a otros pacientes, pero justo el miércoles, a pesar de tener su moto identificada con carteles y credenciales, no le permitieron que recoja a uno de los pacientes para trasladarlo al hospital Bajío del Oriente.

"Yo no soy motoquero, transporto pacientes, no me voy a inventar las identificaciones de la Asociación Vida y Esperanza, ni de las firmas y sellos de los médicos, pero no me dejaron pasar anoche. Lloré de impotencia porque el paciente se quedó abandonado, no pude recogerlo y él tuvo que caminar para irse a su casa", denunció Torrez.