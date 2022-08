Médicos y trabajadores de salud denuncian falta de medicamentos en los hospitales; la Alcaldía lo desmiente

Horas más tarde, desde la Quinta Municipal, el secretario municipal de Salud, Roberto Vargas, junto con los 9 subdirectores de los hospitales y redes, desvirtuó las acusaciones realizadas supuestamente por profesionales que trabajaron en anteriores gestiones y que fueron candidatos de otras agrupaciones políticas. “Hemos iniciado un proceso administrativo de licitaciones públicas de subastas electrónicas por un valor de Bs 48 millones destinado para la compra de medicamentos, los cuales se entregan mensualmente . Algunos ítems faltan porque no hay en los laboratorios”, explicó el funcionario.

Por su lado, Paola Flores, que forma parte de la directiva de Fesirmes (Federación de Sindicatos de Médicos y Ramas Afines), manifestó que la protesta busca mostrar a la población las falencias con las que atienden a los pacientes que requieren atención médica. “Es una pena que no tengamos ni activos ni reactivos en los laboratorios, no tenemos albúmina, oxitocina, no hay jeringas”, afirmó la licenciada en enfermería en el programa “A toda hora” de EL DEBER Radio.