Médicos y trabajadores de salud toman las calles en reclamo por sueldos atrasados

Cristian Ulrich, vocero del Fesirmes, explicó que la protesta busca presionar al Concejo Municipal para que fiscalice el uso del presupuesto de salud. “Queremos que el Concejo verifique cómo están los centros de primer y segundo nivel, para que no nos acusen de flojos, sino que exijan a Roger Serrate, secretario de Administración y Finanzas, y al alcalde (Jhonny Fernández), que expliquen dónde está el dinero destinado a salud”, expresó. Ulrich lamentó que más de 2.000 profesionales del sector estén sin cobrar sus sueldos. “Es una vergüenza que tengamos que salir a las calles para pedir lo que es justo. El salario es un derecho, no un favor” , dijo. Agregó que enviaron una nueva solicitud de diálogo al alcalde, sin obtener respuesta.

Paro de salud

El paro comenzó este martes con una protesta de 48 horas liderada por la Federación de Trabajadores de Salud. El jueves y viernes, Fesirmes continuará la medida, dejando sin atención a los hospitales durante toda la semana.



El dirigente Robert Hurtado advirtió que, si no reciben el pago de sus salarios, las medidas de presión podrían intensificarse. “Nos prometieron el pago hasta el 10 de octubre, pero seguimos esperando. No pedimos privilegios, solo que nos paguen lo que nos deben. El banco no espera”, afirmó.



Wilfredo Anzoátegui, presidente del Colegio Médico, alertó sobre el impacto de la protesta en medio de la emergencia por los incendios. “El paro es necesario, pero garantizaremos la atención de emergencias y casos urgentes relacionados con la humareda”, aseguró.