Médicos y transportistas causan cortes en las rutas del norte cruceño

Por su lado, el médico Carlos Calderón, de la Unidad de Salud Virgen de Fátima, del municipio Fernández Alonso, se solidarizó con sus colegas médicos, " todos los médicos merecemos trabajar seis horas diarias , lo que pasa es que antes los ítems los distribuía el Sedes a la Gerencia de Red y esta a los municipios, ahora ya no hay esa vía regular y el Gobierno Nacional los reparte a dedo , lo que causa que haya colegas con contratos vulnerables y sufran transferencias injustificadas, que afectan la continuidad de seguimiento de los pacientes, de acuerdo a las necesidades de la comunidad ", expresó Calderón, que pese a ser un médico con contrato de la Gobernación de Santa Cruz, mostró su apoyo a sus colegas dependientes del Ministerio de Salud.

Pero los bloqueos afectan a otros actores que no tienen que ver con la problemática. Uno de los grupos perjudicados fueron los trabajadores del Parque Latinoamericano, al volver de su fuente de trabajo, ya que un segundo bloqueo había alcanzado a las 18:00 la carretera alternativa a Warnes, Clara Chuchío, y no podían regresar a su hogares.



Este segundo bloqueo en Warnes fue causado por los transportistas que cortaron la entrada a la urbanización Buena Fe, por reclamos de invasión de recorrido de la línea 111, perjudicando a sus fuentes de empleo. Voceros de las líneas dijeron que el bloqueo se mantendría, pese a la intervención del Secretario General de la Alcaldía, hasta que no puedan reunirse con el burgomaestre de Warnes, Juan Carlos Montaño Arias. Los transportistas además denunciaron a las líneas Monumental y Sat War de violentar las instalaciones de la línea Patriótica.